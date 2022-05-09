Не знаю, какое "величие" увидели в Путине россияне, но выглядит оно препаскудно. И это, кстати, может служить фактором, сподвигающим российские элиты искать ему замену. Ибо им нужен "сильный царь", а не вот это вот.

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Путин не в форме

Даже в советское время генсеки политбюро, как только теряли физическую форму, очень быстро сгорали – Андропов ушел на тот свет в 70, Черненко – в 73. Правда, Брежнева, перенесшего инсульт и дважды просившего в отставку, Политбюро года три не отпускало, потому что никак не могло разобраться во внутренних интригах. Пока он не умер.

Но в те времена было легче держать информационную картинку – достаточно было публиковать передовицы в "Правде" и "Труде", не выпуская Леонида Ильича, который без бумажки ничего не мог сказать, на люди. А сейчас все требуют ежедневного подтверждения, что Путин еще жив. Да и отстранение Ельцина произошло тогда, когда тот начал терять физическую форму и этого уже нельзя было скрыть.

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Замена Путину

Сегодня миру показали резко стареющего деда. Без прежнего энтузиазма и без прежнего величия. Думаю, и тайминг парада был сокращен именно по той же причине, чтобы главный герой смог это физически выдержать.

Поэтому я склоняюсь к сценарию, который в его окружении уже вызревает вопрос о замене Путина. Вопрос только временных рамок. Это будет до года или считанные месяцы. Нам бы, конечно, чем скорее…

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