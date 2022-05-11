Некоторым подразделениям Запорожской бригады территориальной обороны удалось продвинуться вперед и закрепиться на новых позициях. Эту информацию подтвердили в Запорожском ОВА. Но на время активных боевых действий не раскрывают, где именно это было. Сделано это для того, чтобы лишний раз не предоставлять важную информацию врагу по перемещению и расположению украинских военных. За это предусмотрена уголовная ответственность.

Достойно внимания Российские войска непременно "выдохнутся": в МВД говорят, что у Путина будет 2 варианта

В то же время, силы обороны Запорожского края совместно с воинами бригады уничтожили несколько единиц автомобильной и бронированной техники россиян, а также более десятка вражеского личного состава.

При этом против украинских защитников враг использует все доступные ему средства и методы борьбы. А также и сам усовершенствует инженерное оборудование своих позиций, пополняет запасы. Для угнетения каналов радиосвязи противник применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

Важно! В Кремле готовятся к принудительной мобилизации жителей оккупированных Херсона, Бердянска, Мелитополя и других городов. По всей вероятности, мероприятия по принудительной отправке мужчин на фронт будут проводить в середине мая. Именно их планируют использовать как "пушечное мясо" в войне против Украины.

Потери российских по состоянию на 11 мая

Враг не останавливается в своем наступлении на Украину почти по всей линии фронта. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Именно они приоритетны для россиян на это время.

В то же время на Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются улучшить свое тактическое положение. А на Николаевском направлении враг продолжает производить обстрелы позиции защитников и защитниц Украины.

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов. По состоянию на 11 мая количество убитых захватчиков составляет более 26 350 человек. Только за сутки 10 апреля 350 оккупантов стали для российской армии "грузом 200".

К теме Более 26 тысяч солдат и колоссальное количество техники: свежие потери российских захватчиков

Уничтожается и большое количество военной техники. Россия уже потеряла в войне против Украины 1187 танков. 17 из них – в боях за 10 мая.

Горят после встречи с украинскими защитниками и русские боевые бронированные машины. Таких случаев зафиксировано 2856. 48 сгоревших – за 10 мая.