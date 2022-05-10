По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, кремлевские изверги всерьез готовятся к пополнению личного состава за счет жителей оккупированных Херсона, Бердянска, Мелитополя и других городов. По всей вероятности, мероприятия по принудительной отправке мужчин на фронт будут проводить в середине мая.

Смотрите также Из-за массовой гибели мужчин: жены мобилизованных на Донбассе хотят бунтовать против "власти"

Российские генералы столкнулись с очень серьезным недостатком людей в армии, а также невозможностью быстро пополнить резервы "пушечного мяса".

Решили применить опыт квазиреспублик

Учитывая, что большинство жителей оккупированного Юга никак не поддерживают оккупационную армию, военное руководство России колебалось, нужно ли проводить принудительную мобилизацию мужчин.

Впоследствии оккупанты пришли к выводу, что меры по мобилизации в ОРДЛО полностью оправдали себя, ведь более 20 тысяч принудительно отправленных на войну мужчин несмотря на свое нежелание и отсутствие подготовки доставили немало хлопот защитникам Украины.

Бойцы ВСУ, ТРО, полиции, Нацгвардии и пограничники потратили на пушечное мясо большое количество боекомплекта. Кроме того, отправка на штурм подразделений из мобилизованных приводила к разоблачению позиций украинских воинов, что давало оккупантам тактическое преимущество.

При этом мобилизованное на оккупированных территориях войско фактически бесплатно для России, ведь его бойцов практически никак не обеспечивают и не кормят. Кроме того, россияне не платят принудительно отправленным на войну ни копейки, ведь по документам они добровольцы.

Именно поэтому российские генералы решили, что проведение мероприятий по мобилизации украинцев на недавно захваченных Москвой территориях могут считаться уместными. Поскольку "военнокоматы" из так называемых "ЛНР" и "ДНР" показали свою эффективность, а на Донбассе уже почти не осталось мужчин, захватчики отправили "военкомов" в командировку. Так, еще до 9 мая в Бердянске, Мелитополе, Геническе, Херсоне и других крупных городах развернули свою работу боевики из "военкоматов" ОРДЛО.

Начали изверги с распространения призывов о постановке на военный учет. При этом регистрируют местных жителей почему-то как военнообязанных квазиреспублик. Боевики склоняют всех подписывать "контракты" и идти воевать против Украины добровольно, однако принудительной отправки пока нет. Тем, кого уже поставили на учет, рассказывают о том, что это "законная формальность", а "воевать никто никого не погонит". Впрочем, на самом деле оккупанты просто формируют базу данных и ждут приказа переходить к активным действиям по мобилизации населения.

Будут задерживать прямо на улице

Боевики из ОРДЛО также проводят подготовку для тотальной мобилизации мужчин призывного возраста. По данным украинских спецслужб, начаться мобилизация может с задержания всех, кого патрули оккупантов увидят на улице. Впоследствии захватчики планируют рейды по домам для обнаружения "уклоняющихся от службы". "Военкомы" уже получили разрешение действовать максимально тщательно. Это означает и применение оружия против отказывающихся, и заброс дымовых шашек в подъезды многоэтажек для имитации пожара и эвакуации мужчин, скрывающихся от боевиков.

Задержанных будут отправлять на оккупированную Донетчину, чтобы у них не было возможности бежать до участия в боях. Скорее всего, мобилизованным на Юге будут выдавать только не заряженное оружие, чтобы не могли стрелять по оккупантам, но стали целями для ВСУ.