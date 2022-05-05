Судя по многочисленным сообщениям родных мобилизованных в открытых сообществах, в большинстве случаев принудительно отправленные на войну мужчины были единственными, кто зарабатывал деньги и кормил семью. После их отправки на фронт "в защиту родины" женщины и дети остались без средств к существованию.

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Поскольку за 8 лет существования "республик" экономическая ситуация на неподконтрольных Киеву территорий была крайне нестабильной, никаких сбережений подавляющее большинство местных жителей не делало. Поэтому некоторые семьи мобилизованных в прямом смысле не могут даже купить продукты для детей.

Шансы не вернуться с войны почти стопроцентные

На протяжении более чем двух месяцев активных боевых действий жены и матери мобилизованных поняли, насколько большие потери несут их подразделения. Судя по сообществам в телеграмме, за 80 суток на войне с Украиной погибли не менее 5 тысяч мобилизованных. Точное количество никто не знает.

Дело в том, что перед отправкой на передовую у жителей Донбасса отбирают документы и что угодно, по чему можно идентифицировать человека. Тела погибших мобилизованных остаются на полях боя или уничтожаются в печах ДМЗ.

У "омбудсменов", "военкомов" или командиров отрядов мобилизованных, а также у "администрации" квазиреспублик никаких ответов о судьбе принудительно отправленных на войну женщины добиться не могут.

"Должностные лица" недореспублик лишь рассказывают о "решении командования", "войне с бандеровцами" и успокаивают тем, что "все быстро закончится". При этом все понимают, что в ближайшее время никакого окончания боевых действий не будет, а шансов на то, что мобилизованные вернутся домой хотя бы ранеными, почти нет. Поскольку россияне гонят неподготовленных мужчин на верную смерть, а после ранения, если оно не было крайне тяжелым, быстро отправляют в бой снова.

Фактически Пушилин, Пасечник и их командование приняли решение не возвращать никого из мест боевых действий. Даже, несмотря на получение тысяч соответствующих обращений от родных мобилизованных.

Жены и матери жителей и так называемых "ДНР" и "ЛНР" в начале войны пытались провести митинг против мобилизации, но "власть" быстро "обстреляла Донецк "Точкой У", после чего проведение каких-то акций отложилось.

Кадыровцы боятся наказывать, если отказы среди мобилизованных очень массовые

Мужчины, которым удается хотя бы раз в неделю выйти на связь с семьей, рассказывают, что их вообще не кормят. Ни на Донбассе, ни в Николаевской области, где также воюют многие мобилизованные. Чтобы хоть как-то получить себе пищу, им иногда приходится в прямом смысле искать ее в мусорниках. Иногда мобилизованные доедают остатки сухпайков, которые выбрасывают кадровые военнослужащие ВС России после завтрака, обеда или ужина.

Никакого снаряжения для защиты мобилизованным не дают, а тех, кто отказывается идти в бой, расстреливают кадыровцы. Впрочем, если мобилизованные выражают свое нежелание воевать действительно массово, их могут действительно перебросить в какое-то другое место без задач идти на штурм укрепленных позиций ВСУ.

Так, когда на одном из участков фронта прямо перед боем уже вооруженные мобилизованные заявили командованию, что на штурм не пойдут, офицеры не смогли с ними ничего поделать. Расстрельная группа кадыровцев, которая состояла из трех человек и прибыла на вызов по поводу бунта, лишь посмотрела на роту из более 160 мобилизованных, после чего наемники вождя Чечни уехали.

Единственный способ вытащить своих мужчин – бунт

Женщины из Донбасса, которых беспокоит судьба мобилизованных мужчин, постоянно обсуждают варианты собственных действий, но действительно единственным способом хоть как-то повлиять на ситуацию может быть лишь масштабный бунт. Так или иначе, если женщины действительно массово выйдут на улицы, например Донецка, всех их не будут расстреливать и не задерживать.

Кроме того, матерей и жен мобилизованных злит тот факт, что в Донецке есть немало приближенных к "власти" предпринимателей, которые избежали мобилизации. За взятки от 5 до 10 тысяч долларов сотни тех, кто имел возможность заплатить, "официально" устроились в армию и даже получают зарплату, хотя на самом деле продолжают мирно жить. Оказывается, в то время, когда шахты и заводы навсегда закрываются из-за нехватки рабочих, когда обедневшие семьи остаются без кормильцев, богачи продолжают наслаждаться жизнью.

Также от мобилизации страдают и те, кого она напрямую не коснулась. Например, в Енакиево только с 25 по 27 февраля из заведений медицины принудительно мобилизовали врача-травматолога, онколога, хирурга и стоматолога. Их заставили отправиться на фронт в качестве медиков, в то время как город остался без узких специалистов. Подобная ситуация наблюдается в каждом городе созданных Россией квазиреспублик.

Кроме того, с каждым днем войны ситуация ухудшалась, поскольку оккупанты забирали вообще всех, пренебрегая так называемым "бронированием", инвалидностью и болезнями людей. Поэтому в некоторых школах вообще нет уроков физики, ведь учителя на войне, а заменить их не кем.