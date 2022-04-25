Ситуация в недавно признанных Путиным квазиобразованиях ухудшается с каждым днем. Стоит почитать местные сообщества в соцсетях, чтобы понять, что отношение многих жителей неподконтрольных Киеву территорий России существенно меняется.

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Хотя по телевизору 8 лет рассказывали о том, как Украина бомбит Донбасс, большинство людей отмечает, что с 2015 года они жили относительно спокойно, а никаких обстрелов не было.

Все, кто мечтал о "республиках", погибают пачками

Разочарование поступками Путина и отношением России к так называемым "ДНР" и "ЛНР" выражают в основном идейные и опытные боевики. Лучше всего ситуацию описал пользователь с никнеймом donseparski в "Живом журнале". Мужчина отметил, что участвовал в "референдуме" в Славянске, а также, судя по всему, воевал в составе банды Гиркина.

После ухода группировки в Донецк уже опытный и идейный адепт "русского мира" воевал в составе второго армейского корпуса в Луганской области, мечтал об "успешной республике".



Пусть на меня выльют кучу грязи, но я знаю, что Батю, Призрака, Захара убили россияне. Сейчас гибнут пачками те, кто вместе со мной мечтали о республике. Вижу, как умирают шахтеры, заводчане. Хочу спросить нах**я? Меня все чаще посещает мнение, что просто чистят регион,

– отметил боевик.

Мужчина также указал, что Пасечник и Пушилин не воюют, а сидят в норах, как и все депутаты. При этом участники боевых действий "защищают заводы местной элиты" и умирают пачками непонятно, за что.

В итоге приспешник Стрелкова-Гиркина подчеркнул, что всех идейных и боеспособных мужчин в итоге уничтожат, но он не понимает, что будет дальше.



Скриншот поста боевика из группировки Стрелкова / Фото из соцсетей

Донбасс стал территорией без будущего

Кроме того, что российские войска и подразделения мобилизованных несут просто огромные потери в боях, дончане также обсуждают, что Россия фактически ведет полномасштабную войну с Украиной на их земле и частично их руками. Повальная мобилизация приводит к остановке шахт, которые и без того в последние годы почти не работали. Угледобывающие предприятия постепенно затапливают подземные воды, после чего возобновить их работу невозможно.

Под угрозой оказались почти все заводы, которые так же можно считать градообразующими. Российская стратегия отправлять на передовую всех, кто физически может держать оружие, неизбежно приведет к тому, что на Донбассе не останется трудоспособного населения. И это окончательно сделает часть Донецкой и Луганской областей территориями без будущего. Также люди начинают задумываться над тем, что до создания "республик" подобных проблем у них не было. Предприятия работали, продавали продукцию, задержек с зарплатами не было, а что самое главное, никто ни по ком не стрелял. Фактически Россия уничтожила Донбасс и предала всех его жителей, которым обещала хорошее будущее.