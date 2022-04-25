Ситуація у нещодавно визнаних Путіним квазіутвореннях погіршується з кожним днем. Варто лише почитати місцеві спільноти у соцмережах, аби зрозуміти, що ставлення багатьох жителів непідконтрольних Києву територій до Росії суттєво змінюється.

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Хоча по телевізору 8 років розповідали про те, як "Україна бомбить Донбас", більшість людей зазначає, що з 2015 року вони жили відносно спокійно, а ніяких обстрілів не було.

Всі, хто мріяв про "республіки", гинуть пачками

Розчарування вчинками Путіна та ставленням Росії до так званих "ДНР" та "ЛНР" висловлюють здебільшого ідейні та досвідчені бойовики. Найкраще ситуацію описав користувач з нікнеймом donseparski у "Живому журналі". Чоловік зазначив, що брав участь у "референдумі" в Слов'янську, а також, судячи з усього, воював у складі банди Гіркіна.

Після відходу угруповання до Донецька вже досвідчений та ідейний адепт "русского мира" воював у складі другого армійського корпусу на Луганщині, мріяв про "успішну республіку".



Нехай на мене виллють купу бруду, але я знаю, що Батю, Призрака, Захара вбили росіяни. Зараз гинуть пачками ті, хто разом зі мною мріяли про республіку. Бачу, як умирають шахтарі, заводчани. Хочу спитати нах**а? Мене дедалі частіше відвідує думка, що просто чистять регіон,

– зазначив бойовик.

Чоловік також вказав, що Пасічник та Пушилін не воюють, а сидять у норах, як і всі "депутати". При цьому учасники бойових дій "боронять заводи місцевої еліти" та вмирають пачками не зрозуміло, за що.

У підсумку поплічник Стрєлкова-Гіркіна наголосив, що всіх ідейних та боєздатних чоловіків у підсумку знищать, але він не розуміє, що буде далі.



Скриншот посту бойовика з угруповання Стрєлкова / Фото з соцмереж

Донбас став територією без майбутнього

Крім того, що російські війська та підрозділи мобілізованих несуть просто величезні втрати в боях, донеччани також обговорюють те, що Росія фактично веде повномасштабну війну з Україною на їх землі та частково їхніми руками. Повальна мобілізація призводить до зупинки шахт, які і без того останніми роками майже не працювали. Вугледобувні підприємства поступово затоплюють підземні води, після чого відновити їх роботу буде неможливо.

Під загрозою опинилися також майже всі заводи, які так само можна вважати містоутворюючими. Російська ж стратегія відправляти на передову всіх, хто фізично може тримати зброю, неминуче призведе до того, що на Донбасі не залишиться працездатного населення. І це остаточно зробить частину Донеччини та Луганщини територіями без майбутнього. Також люди починають замислюватися над тим, що до створення "республік" подібних проблем у них не було. Підприємства працювали, продавали продукцію, затримок із зарплатами не було, а, що найголовніше, ніхто ні по кому не стріляв. Фактично Росія знищила Донбас та зрадила всіх його жителів, яким обіцяла добре майбутнє.