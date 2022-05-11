Актуальные данные обнародовал Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Там уточнили, что эти цифры ориентировочные, ведь активные бои продолжаются.

Внимание Наступление российских войск на Донбассе идет не так, как рассчитывал Путин, – Пентагон