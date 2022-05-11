Актуальные данные обнародовал Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Там уточнили, что эти цифры ориентировочные, ведь активные бои продолжаются.
Внимание Наступление российских войск на Донбассе идет не так, как рассчитывал Путин, – Пентагон
Украинские защитники и защитницы продолжают наносить российским захватчикам потери. По состоянию на 11 мая количество ликвидированных оккупантов составляет 26 350.
Актуальные данные обнародовал Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Там уточнили, что эти цифры ориентировочные, ведь активные бои продолжаются.
Внимание Наступление российских войск на Донбассе идет не так, как рассчитывал Путин, – Пентагон