Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, количество оккупантов невероятное даже несмотря на то, что многие из них отказываются идти в наступление.

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"Их реально очень много, они как тараканы – лезут из всех щелей. Они подтянули технику. Через Луганскую область, просто для понимания, за сутки прошло почти 2500 единиц техники. Это просто нечто невероятное", – заявил Сергей Гайдай.

Что происходит в населенных пунктах Луганской области

Также глава Луганской ОВА сообщил, что сверхмощные бои продолжаются на границе с Донецкой областью, россияне пытаются перекрыть трассу со стороны Попасной и Белогоровки.

В то же время Белогоровка уже фактически стала "второй Чернобаевкой". Оккупанты, по словам Гайдая, пытаются ставить понтонные мосты в одном и том же месте – где уже разбили почти 90 единиц тяжелой техники и сожгли кучу россиян.

Заметьте Россия во второй раз уничтожила мост, который бомбила в 2014 году: сообщения между Северодонецком и Рубежным нет

Очень важна Воеводовка, расположенная на границе с Северодонецком. Глава Луганской ОВА заявил, что зайти туда спокойно оккупанты не могут. При попытке сделать это их накроет артиллерия Вооруженных Сил Украины.

Воеводовку они говорят, что взяли. Так "взяли", что зайти в нее не могут, потому что "почему-то" погибают,

– заявил Гайдай.

Кроме того, глава Луганской ОВА рассказал о сложной ситуации в Рубежном – нет воды и газа. В то же время оккупанты выдали абсурдную "новость", мол, они открыли в городе больницу, которая была закрыта.

"Это наша больница, мы ее наполняли современным оборудованием. Это одно из лучших инфекционных отделений, его признали одним из лучших в Украине. И они сейчас публикуют такой бред, что оно "стояло закрыто полностью, запущено, а они его отремонтировали и открыли". Просто какой-то сюр», – сказал Гайдай.

Бои с врагом на Донбассе: последние новости

Враг продолжает наступать на Лиманском направлении. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что россияне пытаются захватить один из участков местности на правом берегу реки Северский Донец.

Вражеские войска вели наступление в направлении Марьинки – хотели штурмом взять Камышеваху и Орехово, но успеха не имели.

По состоянию на 18:00 13 мая, по данным Генштаба, на Славянском направлении российские оккупанты сосредоточили основные усилия на наступлении вблизи населенного пункта Богородичное. Успеха не было.

Сергей Гайдай о ситуации в Луганской области: смотрите видео