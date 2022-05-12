По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, сейчас российские убийцы пытаются захватить один из участков местности на правом берегу реки Северский Донец. В дальнейшем они могут продолжать наступать.

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Враг штурмовал в направлении Новоселовки

Оккупанты попытались пойти на штурм в направлении Новоселовки. Однако там наступление удалось отразить. Кроме того, они пытаются закрепиться возле Александровки.

На Лиманском направлении враг пытается захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец и закрепиться в районе населенного пункта Александровка. Совершал штурмовые действия в направлении населенного пункта Новоселовка, успеха не имеет,

– сообщают в Генштабе.

Напомним, утром в Генеральном штабе сообщали, что оккупантам удалось форсировать Северский Донец в направлении Кременной.

Украинские военные уничтожают переправы оккупантов

Ранее оккупанты пытались переправить свои войска через Северский Донецк возле Белогоровки на Луганщине. Тогда украинские военные нанесли несколько мощных ударов и уничтожили понтонные переправы захватчиков. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В Министерстве обороны Украины уточнили, что занимались этим артиллеристы из 17-й танковой бригады.

ВСУ активно отражают атаки оккупантов в ООС

В течение 11 мая украинские военные отразили 9 атак оккупантов. У россиян были серьезные потери среди техники: минус 8 танков, 6 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей, 4 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10".

На 12 мая Вооруженные Силы Украины уничтожили 26 650 российских оккупантов. За минувшие сутки украинские военные уничтожили 300 захватчиков. Следует добавить, что эти данные пока ориентировочные, ведь продолжаются активные боевые действия. Поэтому сложно подсчитать точное количество потерь врага.

Среди техники оккупанты потеряли:

танков – 1 195 единиц (+8);

ББМ (боевых бронированных машин) – 2 873 единицы (+17);

артиллерийских систем – 534 единицы (+6);

РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 191 единица (+6);

средств ПВО (противовоздушной обороны) – 87 единиц;

самолетов – 199 единиц;

вертолетов – 161 единицу (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня (беспилотников) – 398 единиц (+8);

крылатых ракет – 94 единицы;

кораблей – 13 единиц (+1);

автомобильной техники и автоцистерн – 2019 единиц (+22);

специальной техники – 41 единица.

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