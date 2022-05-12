Пресс-служба Группировки Объединенных сил сообщила, что украинские защитники в зоне ООС отразили 9 атак российских оккупантов. Наши герои действовали мастерски и умело. Врагу удалось нанести значительные потери.
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В течение текущих суток, 11 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам,
– говорится в сообщении.
Украинские герои уничтожили:
- 8 танков;
- 6 единиц боевой бронированной техники;
- 5 автомобилей врага;
- одну зенитную установку.
Кроме того, в небе украинского Донбасса подразделения противовоздушной обороны сбили 4 беспилотных летательных аппарата. Все – типа "Орлан-10".
Данные от Генштаба ВСУ
Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты не прекращают наступать на Востоке. По состоянию на 11 мая тяжелыми направлениями остаются:
- Слобожанское;
- Донецкое.
По данным Генштаба, на Донецком направлении враг сосредоточил основные усилия на:
- установлении полного контроля над Рубежным;
- наступлением в сторону Лимана.
Кроме того, захватчики продолжают готовиться наступать в сторону Курахового и Новопаловки. Также оккупанты пытаются удержать позиции на западном берегу Северского Донца.
Потери врага
Украинские защитники и защитницы продолжают героически защищать родную землю. Они наносят российским захватчикам значительные потери. Захватчиков ликвидируют, а их технику – уничтожают.
По состоянию на 12 мая герои ликвидировали 26 350 оккупантов. Кроме того, удалось уничтожить:
- танков – 1187 (+17) единиц;
- боевых бронированных машин – 2856 (+48) единиц;
- артиллерийских систем – 528 (+9) единиц;
- РСЗО – 185 (+0) единиц;
- средств ПВО – 87 (+0) единиц;
- самолетов – 199 (+0) единиц;
- вертолетов – 160 (+2) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10);
- крылатых ракет – 94 (+0);
- кораблей – 12 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1997 (+17) единиц;
- специальной техники – 41 (+0).
Генштаб ВСУ сообщил, что больше всего потерь оккупанты понесут на трех направлениях:
- Новопавловском;
- Кураховском;
- Северодонецком.
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