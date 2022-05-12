Пресс-служба Группировки Объединенных сил сообщила, что украинские защитники в зоне ООС отразили 9 атак российских оккупантов. Наши герои действовали мастерски и умело. Врагу удалось нанести значительные потери.

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В течение текущих суток, 11 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам,

– говорится в сообщении.

Украинские герои уничтожили:

8 танков;

6 единиц боевой бронированной техники;

5 автомобилей врага;

одну зенитную установку.

Кроме того, в небе украинского Донбасса подразделения противовоздушной обороны сбили 4 беспилотных летательных аппарата. Все – типа "Орлан-10".

Данные от Генштаба ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты не прекращают наступать на Востоке. По состоянию на 11 мая тяжелыми направлениями остаются:

Слобожанское;

Донецкое.

По данным Генштаба, на Донецком направлении враг сосредоточил основные усилия на:

установлении полного контроля над Рубежным;

наступлением в сторону Лимана.

Кроме того, захватчики продолжают готовиться наступать в сторону Курахового и Новопаловки. Также оккупанты пытаются удержать позиции на западном берегу Северского Донца.

Потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают героически защищать родную землю. Они наносят российским захватчикам значительные потери. Захватчиков ликвидируют, а их технику – уничтожают.

По состоянию на 12 мая герои ликвидировали 26 350 оккупантов. Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1187 (+17) единиц;

боевых бронированных машин – 2856 (+48) единиц;

артиллерийских систем – 528 (+9) единиц;

РСЗО – 185 (+0) единиц;

средств ПВО – 87 (+0) единиц;

самолетов – 199 (+0) единиц;

вертолетов – 160 (+2) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10);

крылатых ракет – 94 (+0);

кораблей – 12 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 1997 (+17) единиц;

специальной техники – 41 (+0).

Генштаб ВСУ сообщил, что больше всего потерь оккупанты понесут на трех направлениях:

Новопавловском;

Кураховском;

Северодонецком.

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