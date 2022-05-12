Пресслужба Угруповання Об'єднаних сил повідомила, що українські захисники у зоні ООС відбили 9 атак російських окупантів. Наші герої діяли майстерно та уміло. Ворогу вдалося завдати значних втрат.

Зауважте Активність окупантів на Сході та ситуація Придністров'ї: карта бойових дій станом на 11 травня

Упродовж поточної доби, 11 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам,

– мовиться у повідомленні.

Українські герої знищили:

8 танків;

6 одиниць бойової броньованої техніки;

5 автомобілів ворога;

одну зенітну установку.

Окрім того, у небі українського Донбасу підрозділи протиповітряної оборони збили 4 безпілотні літальні апарати. Усі – типу "Орлан-10".

Дані від Генштабу ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти не припиняють наступати на Сході. Станом на 11 травня найважчими напрямками залишаються:

Слобожанський;

Донецький.

За даними Генштабу, на Донецькому напрямку ворог зосередив основні зусилля на:

встановленні повного контролю над Рубіжним;

наступом у бік Лиману.

Окрім того, загарбники продовжують готуватися наступати у бік Курахового та Новопавлівки. Також окупанти намагаються втримати позиції на західному березі Сіверського Донця.

Втрати ворога

Українські захисники та захисниці продовжують героїчно захищати рідну землю. Вони завдають російським загарбникам значних втрат. Загарбників ліквідовують, а їхню техніку – знищують.

Станом на 12 травня герої ліквідували 26 350 окупантів. Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1187 (+17) одиниць;

бойових броньованих машин – 2856 (+48) одиниць;

артилерійських систем – 528 (+9) одиниць;

РСЗВ – 185 (+0) одиниць;

засобів ППО – 87 (+0) одиниць;

літаків – 199 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 160 (+2) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 (+10);

крилатих ракет – 94 (+0);

кораблів – 12 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1997 (+17) одиниць;

спеціальної техніки – 41 (+0).

Генштаб ЗСУ повідомив, що найбільше втрат окупанти зазнають на трьох напрямках:

Новопавлівському;

Курахівському;

Сєвєродонецькому.

Важливий – крутий вертоліт Росії зустрівся носом із землею: дивіться відео