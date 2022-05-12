За даними Генерального штабу Збройних Сил України, зараз російські вбивці намагаються захопити одну з ділянок місцевості на правому березі річки Сіверський Донець. Надалі вони можуть продовжувати звідси наступати.

Важливо В Одеській ОВА підтвердили удар по російському кораблю "Всеволод Бобров"

Ворог штурмував в напрямку Новоселівки

Окупанти спробували піти штурмом в напрямку Новоселівки. Однак там наступ вдалося відбити. Крім того, вони намагаються закріпитися біля Олександрівки.

На Лиманському напрямку ворог намагається захопити ділянку місцевості на правому березі річки Сіверський Донець та закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка. Здійснював штурмові дії у напрямку населеного пункту Новоселівка, успіху не має, – повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, вранці у Генеральному штабі повідомляли, що окупантам вдалося форсувати Сіверський Донець в напрямку Кремінної.

Українські військові нищать переправи окупантів

Раніше окупанти намагалися переправити свої війська через Сіверський Донецьк поблизу Білогорівки, що на Луганщині. Тоді українські військові завдали кілька потужних ударів та знищили понтонні переправи загарбників. Про це повідомив Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

В Міністерстві оборони України уточнили, що займалися цим артилеристи з 17-ої танкової бригади.

ЗСУ активно відбивають атаки окупантів в ООС

Упродовж 11 травня українські військові відбили 9 атак окупантів. У росіян були серйозні втрати серед техніки: мінус 8 танків, 6 одиниць бойової броньованої техніки, 5 автомобілів, 4 безпілотні літальні апарати "Орлан-10".

Станом на 12 травня Збройні Сили України знищили 26 650 російських окупантів. За минулу добу українські військові знищили аж 300 загарбників. Варто додати, що ці дані поки орієнтовні, адже тривають активні бойові дії. Тому важко підрахувати точну кількість втрат ворога.

Серед техніки окупанти втратили:

танків – 1195 одиниць (+8);

ББМ (бойових броньованих машин) – 2873 одиниці (+17);

артилерійських систем – 534 одиниці (+6);

РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 191 одиницю (+6);

засобів ППО (протиповітряної оборони) – 87 одиниць;

літаків – 199 одиниць;

гелікоптерів – 161 одиницю (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня (безпілотників) – 398 одиниць (+8);

крилатих ракет – 94 одиниці;

кораблів – 13 одиниць (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2019 одиниць (+22);

спеціальної техніки – 41 одиницю.

Може зацікавити – росіяни викрали пральну машинку: дивіться відео