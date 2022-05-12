За час повномасштабної війни українські захисники знищили 26 650 ворожих військових. Лише за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 300 російських загарбників. Ці дані не остаточні, адже зараз ведуть активні бої.

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Втрати російської армії станом на 12 травня

танків – 1195 одиниць (+8);

бойових броньованих машин – 2873 одиниці (+17);

артилерійських систем – 534 одиниці (+6);

РСЗВ – 191 одиницю (+6);

засобів ППО – 87 одиниць;

літаків – 199 одиниць;

гелікоптерів – 161 одиницю (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 398 одиниць (+8);

крилатих ракет – 94 одиниці;

кораблів – 13 одиниць (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2019 одиниць (+22);

спеціальної техніки – 41 одиницю.



Втрати ворога станом на 12 травня / інфографіка Генштабу ЗСУ

Яка зараз ситуація на фронті: коротко про головне

Російські загарбники продовжують наступальні дії на Донеччині. Зокрема ворожі військові активізувалися на Лиманському напрямку. Наразі відомо про те, що окупанти форсували річку Сіверський Донець. Це вони зробили для того, щоб дати можливість просуватися далі своїм основним силам.

Що стосується Харківщини, то там зараз війська країни-агресорки перегруповуються. Вони роблять це для того, щоб унеможливити вихід ЗСУ на кордон України. Продовжують окупанти також обстрілювати населені пункти на півночі від Харкова. Там вони гатять по наших підрозділах, використовуючи артилерію.

Що стосується Волинського, Сіверського та Поліського напрямків, то тут білоруські війська посилюють кордон. Мовиться про Брестську та Гомельську області. А от у Росії, на пунктах пропуску Брянської та Курської областей, зараз перебувають посилені наряди прикордонної служби ФСБ. Також відомо про присутність там російських військових. Ба більше, звідтіля окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти України.

Варте уваги – ранкове зведення Генштабу за 12 травня: дивіться відео