Про це розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України 12 травня. Зазначили, що росіяни форсували річку Сіверський Донець, щоб забезпечити просування для основних сил.

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"У напрямку на Сіверськ веде наступ в бік Зеленої Долини й Новоселівки. Тривають бойові дії. Для забезпечення подолання водної перешкоди агресор з території Росії у напрямку Кремінної перекинув техніку понтонно-мостового парку", – сказали у Генштабі.

Українські військові руйнують переправи окупантів

Раніше окупанти намагалися створити понтонний міст через Сіверський Донець біля селища Білогорівка на Луганщині. Про це розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він повідомив, що українські військові вчергове зруйнували ці переправи загарбників.

У Міністерстві оборони зазначили, що це зробили артилеристи 17-ї танкової бригади.

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Відбиття атак

Українські військові на Донеччині та Луганщині за 11 травня відбили 9 атак росіян і завдали їм значних втрат.

Захисникам вдалось ліквідувати 8 танків, 6 одиниць бойової броньованої техніки, 5 автомобілів, зенітну установку. Щодо сил протиповітряної оборони, то вони збили над Донбасом 4 безпілотні літальні апарати "Орлан-10".

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Ситуація на фронті 12 травня: коротко