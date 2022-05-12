Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины 12 мая. Отметили, что россияне форсировали реку Северский Донец, чтобы обеспечить продвижение для основных сил.

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"В направлении на Северск ведет наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки. Продолжаются боевые действия. Для обеспечения преодоления водного препятствия агрессор с территории России в направлении Кременной перебросил технику понтонно-мостового парка", – сказали в Генштабе.

Украинские военные разрушают переправы оккупантов

Ранее оккупанты пытались создать понтонный мост через Северский Донец возле поселка Белогоровка в Луганской области. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он сообщил, что украинские военные в очередной раз разрушили эти переправы захватчиков.

В Министерстве обороны отметили, что это сделали артиллеристы 17-й танковой бригады.

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Отражение атак

Украинские военные в Донецкой и Луганской областях за 11 мая отбили 9 атак россиян и нанесли им значительные потери.

Защитникам удалось ликвидировать 8 танков, 6 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей, зенитную установку. Что касается сил противовоздушной обороны, то они сбили над Донбассом 4 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10".

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