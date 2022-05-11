Арестович рассказал, что украинские защитники постоянно срывают планы вражеского войска построить переправу через реку.

Важно Оккупанті пытают людей на Херсонщине и выкладывают видео в соцсети 18+

Поэтому россияне додумались потопить собственные танки, чтобы провести по ним понтон. Но украинские военные разрушили планы захватчиков, поэтому вражеская боевая техника осталась под водой.

Армия Российской Федерации пыталась сделать понтон, чтоб перебраться через реку. Но наша артиллерия уничтожала переправу при каждой новой попытке. Дошло до того, что оккупантам пришлось потопить свои танки, чтобы по ним провести понтон. Правда, неудачно,

– рассказал Арестович.

Справка. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 9 мая сообщил, что 8 мая врагу удалось построить понтонную переправу через Северский Донец. И хотя ВСУ уничтожили ее, оккупантам удалось переправить определенное количество войск, так что начались тяжелые бои.

Чем прославилась Чернобаевка

Село Чернобаевка в Херсонской области прославилось тем, что ВСУ стабильно бьют по позициям россиян. В начале оккупантов уничтожали в одном и том же месте, куда они возвращались снова и снова. Это сделало упоминанием о Чернобаевке мемом. Как накануне заявил Алексей Арестович, сейчас "счет 18:0".

Что нужно знать о ситуации в Чернобаевке

Впрочем, в самой Чернобаевке ситуация совсем не радостная . Люди уже долгое время живут в оккупации под постоянными обстрелами, выживая без медикаментов. Российские военные обворовывают дома и похищают людей.

. Люди уже долгое время живут в оккупации под постоянными обстрелами, выживая без медикаментов. Российские военные обворовывают дома и похищают людей. Сейчас в селе пострадало около 200 жилых домов. Оккупанты неоднократно обстреливали село градами и кассетными бомбами.

Оккупанты захватили в плен голову Чернобаевки Игоря Дударя и его заместителя Евгения Родионова.

На странице Чернобаевского сельского совета сообщили, что со 2 мая Дударь в тяжелом состоянии в больнице. Он находится под наблюдением войск агрессора.

В тот же день россияне захватили здание Чернобаевского сельского совета, а 8 мая назначили оккупационную администрацию, главой которой стал Юрий Турулев.

Законные работники Чернобаевского сельского совета отказались сотрудничать с оккупантами. В знак протеста они покинули захваченное административное здание, но продолжили работать дистанционно.

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