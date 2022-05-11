Арестович розповів, що українські захисники постійно зривають плани ворожого війська побудувати переправу через річку.

Важливо Окупанти катують людей на Херсонщині та викладають відео в соцмережі 18+

Тож росіяни додумались до того, щоб потопити власні танки, аби провести по них понтон. Але українські військові зруйнували плани загарбників, тому ворожа бойова техніка залишилася під водою.

Армія Російської Федерації намагалася собі зробити понтон, щоб перебратися через річку. Але наша артилерія знищувала переправу при кожній новій спробі. Дійшло до того, що окупантам довелося потопити власні танки, щоб по них провести понтон. Правда, невдало,

– розповів Арестович.

Довідка. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 9 травня повідомив, що 8 травня ворогу вдалося побудувати понтонну переправу через Сіверський Донець. І хоч ЗСУ знищили її, окупантам таки вдалося переправити певну кількість військ, тож розпочалися важкі бої.

Чим прославилась Чорнобаївка

Село Чорнобаївка на Херсонщині прославилось тим, що ЗСУ стабільно б'ють по позиціях росіян. На початках окупантів нищили в одному і тому ж місці, куди вони повертались знов й знову. Це зробило згадкою про Чорнобаївку мемом. Як напередодні заявив Олексій Арестович, наразі "рахунок 18:0".

Що потрібно знати про ситуацію в Чорнобаївці

Втім, у самій Чорнобаївці ситуація зовсім не радісна . Люди вже довгий час живуть в окупації під постійними обстрілами, виживаючи без медикаментів. Російські військові обкрадають будинки та викрадають людей.

. Люди вже довгий час живуть в окупації під постійними обстрілами, виживаючи без медикаментів. Російські військові обкрадають будинки та викрадають людей. Наразі у селі постраждало майже 200 житлових будинків. Окупанти неодноразово обстрілювали село градами та касетними бомбами.

Окупанти захопили в полон голову Чорнобаївки Ігоря Дударя і його заступника Євгенія Родіонова.

На сторінці Чорнобаївської сільської ради повідомили, що з 2 травня Дудар у тяжкому стані в лікарні. Він перебуває під наглядом військ агресора.

Того ж дня росіяни захопили будівлю Чорнобаївської сільської ради, а 8 травня призначили окупаційну адміністрацію, "главою" якої став Юрій Турульов.

Натомість законні працівники Чорнобаївської сільської ради відмовилися співпрацювати з окупантами. На знак протесту вони залишили захоплене адміністративне приміщення, але продовжили працювати дистанційно.

Зверніть увагу – Азов показав у яких умовах перебувають поранені на Азовсталі: дивіться відео