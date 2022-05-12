Оперативно-тактическая группировка "Восход" сообщила о свежих потерях врага на востоке Украины. Украинские бойцы героически защищают Украину от вражеского нашествия и уничтожают непрошеных "гостей".

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Военнослужащие подчиненных частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Восток" ежедневно дают достойный отпор противнику. Так, 12 мая наши защитники отбили 6 атак российских фашистских войск.

Потери врага составили:

  • личного состава – до 180,
  • танки – 6,
  • БМП – 6,
  • БТР – 2,
  • МТЛБ – 2,
  • САУ – 3,
  • РСЗО – 1,
  • минометные расчеты – 4,
  • АТТ – 3.