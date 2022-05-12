ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Херсонской области

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что российские оккупанты продолжают вести боевые действия на занятых рубежах в Николаевской и Херсонской областях.

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Однако украинские защитники не позволяют вражеским силам ни атаковать, ни продвинуться.

Сообщается, что благодаря эффективному применению ракетно-артиллерийского вооружения уничтожено:

23 российских военных;

поражены 2 танка и 2 БМП;

уничтожен вражеский склад боеприпасов в Херсонской области.

Оккупанты запустили ракету по Одесской области

Днем российские оккупанты выпустили ракету по Одесской области. В пресс-службе ОК "Юг" сообщили, что подразделения противовоздушной обороны сумели нейтрализовать ракету благодаря оперативному реагированию.

Там также подчеркнули, что у корабельной группировки россиян переменный состав. В то же время в постоянной готовности к нанесению удара как минимум 50 ракет морского базирования.