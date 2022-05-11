В Харьковской области россияне больше не наступают

Поселок освободили из-под российской оккупации. Теперь в нем находятся наши защитники.

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Радостную новость сообщили в сводке Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 11 мая. Там отметили, что враг не проводил наступательных действий на Харьковском направлении. Наоборот – подразделения врага перешли к обороне. Так они хотят уменьшить темп наступления Вооруженных сил Украины.

В ходе успешных действий подразделений ВСУ освобожден населенный пункт Питомник Харьковской области,

– говорится в сообщении.

Накануне в Харьковской области также освободили территории

10 мая украинские бойцы также имели большие успехи на этом направлении. Им удалось освободить сразу 4 населенных пункта. Речь идет о Черкасских Тишках, Русских Тишках, Рубежном и Байраке. Теперь эти села под контролем ВСУ.

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Ситуация на фронте: последние новости

Наибольшую активность оккупантов наблюдают на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Северском направлении россияне осуществляют демонстрационные действия и усиленно охраняют границу. Кроме того, враг наращивает систему противовоздушной обороны.

На Славянском направлении захватчики прилагают все усилия для того, чтобы пойти в наступление. Для этого они пополняют запасы материально-технических средств.

Оккупанты хотят установить полный контроль над Рубежным и пытаются осуществить наступление на Лиман, Курахово и Новопавловку.

Россияне штурмом хотели взять Орехово и Тошковку, но, к счастью, им это не удалось. В то же время в Светлодарске и Троицком они бьют из артиллерии по позициям украинских военных, чтобы подготовить себе наступление.

На Криворожском и Николаевском направлениях оккупанты проводят инженерное оборудование позиции и стреляют из артиллерии и минометов по нашим воинам.

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