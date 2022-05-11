В Харьковской области россияне больше не наступают
Поселок освободили из-под российской оккупации. Теперь в нем находятся наши защитники.
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Радостную новость сообщили в сводке Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 11 мая. Там отметили, что враг не проводил наступательных действий на Харьковском направлении. Наоборот – подразделения врага перешли к обороне. Так они хотят уменьшить темп наступления Вооруженных сил Украины.
В ходе успешных действий подразделений ВСУ освобожден населенный пункт Питомник Харьковской области,
– говорится в сообщении.
Накануне в Харьковской области также освободили территории
10 мая украинские бойцы также имели большие успехи на этом направлении. Им удалось освободить сразу 4 населенных пункта. Речь идет о Черкасских Тишках, Русских Тишках, Рубежном и Байраке. Теперь эти села под контролем ВСУ.
Важно Россияне насиловали в соседних селах, а у меня – дочь-подросток, – Яна о выезде из Харьковщины
Ситуация на фронте: последние новости
- Наибольшую активность оккупантов наблюдают на Слобожанском и Донецком направлениях.
- На Северском направлении россияне осуществляют демонстрационные действия и усиленно охраняют границу. Кроме того, враг наращивает систему противовоздушной обороны.
- На Славянском направлении захватчики прилагают все усилия для того, чтобы пойти в наступление. Для этого они пополняют запасы материально-технических средств.
- Оккупанты хотят установить полный контроль над Рубежным и пытаются осуществить наступление на Лиман, Курахово и Новопавловку.
- Россияне штурмом хотели взять Орехово и Тошковку, но, к счастью, им это не удалось. В то же время в Светлодарске и Троицком они бьют из артиллерии по позициям украинских военных, чтобы подготовить себе наступление.
- На Криворожском и Николаевском направлениях оккупанты проводят инженерное оборудование позиции и стреляют из артиллерии и минометов по нашим воинам.
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