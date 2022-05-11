В сообщении Оперативно-тактической группировки "Восход" отметили, что украинская артиллерия наносила мощные огневые поражения по скоплению личного состава и техники противника.

Читайте также Оккупанты трижды ударили по Днепропетровщине из "Градов": есть разрушения

В частности, украинские бойцы уничтожили склад с боеприпасами и наблюдательный пост оккупантов.

Потери врага составляют:

личного состава – до 250

танков – 6

БМП – 1

БТР – 2

ББМ – 2

АТТ – 7

Защитники и защитницы профессионально сражаются и уничтожают российские войска и вражескую технику.

Потери россиян в войне против Украины по состоянию на 11 мая

Каждый день утром Генеральный штаб ВСУ сообщает о свежих общих потерях врага. Сегодня стало известно, что украинские воины отправили на тот свет, а точнее в ад уже 26 350 захватчиков.

Следует еще перечислить потери россиян в технике. Их по состоянию на 11 мая достаточно много:

танков – 1187 единиц;

боевых бронированных машин – 2856 единиц;

артиллерийских систем – 528 единиц;

РСЗО – 185 единиц;

средств ПВО – 87 единиц;

самолетов – 199 единиц;

вертолетов – 160 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 единиц;

крылатых ракет – 94 единицы;

кораблей – 12 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 1997 единиц;

специальной техники – 41 единица.

Последние новости о профессионализме Вооруженных Сил Украины в уничтожении вражеской техники:

Вас это может заинтересовать – Украина предложила России обмен по защитникам "Азовставли": смотрите видео