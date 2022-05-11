У повідомленні Оперативно-тактичного угруповання "Схід" зазначили, що українська артилерія наносила потужні вогневі ураження по скупченню особового складу та техніки противника.

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Зокрема, українські бійці знищили склад з боєприпасами та спостережний пост окупантів.

Втрати ворога складають:

  • особовий склад – до 250 осіб
  • танки – 6
  • БМП – 1
  • БТР – 2
  • ББМ – 2
  • АТТ – 7

Захисники та захисниці професійно воюють та знищують російські війська та ворожу техніку.

Втрати росіян у війні проти України станом на 11 травня

Щодня вранці Генеральний штаб ЗСУ повідомляє про свіжі загальні втрати ворога. Сьогодні стало відомо, що українські воїни відправили на той світ, а точніше у пекло, вже 26 350 загарбників.

Варто ще перелічити втрати росіян у техніці. Їх станом на 11 травня доволі багато:

  • танків – 1187 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 2856 одиниць;
  • артилерійських систем – 528 одиниць;
  • РСЗВ – 185 одиниць;
  • засобів ППО – 87 одиниць;
  • літаків – 199 одиниць;
  • гелікоптерів – 160 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 одиниць;
  • крилатих ракет – 94 одиниці;
  • кораблів – 12 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1997 одиниць;
  • спеціальної техніки – 41 одиниця.

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