За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, окупанти тричі обстріляли територію Зеленодольської громади

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Під обстрілом були два населені пункти

Російські окупанти поцілили з "Градів" по Зеленодольську та Великій Костромці. На щастя, ніхто не постраждав. Однак є руйнування: Валентин Резніченко не уточнив, куди саме потрапили ворожі снаряди.

Ворог тричі за сьогодні обстріляв Зеленодольську громаду. Поціновувачі "руського миру" били з "Градів". Поцілили по Зеленодольську та Великій Костромці. Є руйнування. Люди цілі, – написав Валентин Резніченко.

Постійні обстріли Зеленодольської громади

Російські окупанти не вперше стріляють по Зеленодольській громаді, яка розташована на кордоні між Дніпропетровською та Херсонською областями. Загарбники намагаються просунутися ближче до Кривого Рогу, тому й цинічно обстрілюють найближчі населені пункти.

Варто додати, що сам в Зеленодольську розташована Криворізька ТЕС. Вона також може бути однією з цілей окупантів.

Минулої доби під ранок, 10 травня, вони гатили з артилерії по Великій Костромці. Тоді також ніхто не постраждав. Були руйнування в житлових будинках.

Аналогічна ситуація трапилася 8 травня. Тоді ворожі снаряди потрапили на околиці тої ж Великої Костромки: кілька вулиць залишилися без електрики.

Мешканці села цілі та неушкоджені, зараз ведуться ремонтні роботи по відновленню електропостачання. Вся інфраструктура Дніпропетровщини функціонує в штатному режимі, – наголошував очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

6 травня мирні мешканці Зеленодольської та Широкінської громади також були налякані від російських обстрілів. Тоді, на щастя, також ніхто не постраждав. А ворожа ракета впала на поле у Покровській громаді.

27 квітня росіяни потужно обстріляли одне з підприємств енергетичної інфраструктури в Зеленодольську. Постраждав один працівник – внаслідок вибуху йому посікло обличчя склом. Чоловіка оперативно госпіталізували. Того ж дня окупанти обстріляли ще село Мар’янське та Велику Костромку.

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