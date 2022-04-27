Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул під час телемарафону зазначив, що потерпілого вже госпіталізували. Він додав, що життю співробітника підприємства нічого не загрожує, передає 24 канал.

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Чоловікові посікло обличчя склом

Один зі співробітників станції поранений. Евакуйований до лікарні Кривого Рогу. Стан середньої важкості, є елементи вибухової контузії, а лице – посічене склом. Мені докладав головний лікар, що життю (постраждалого – 24 канал) нічого не загрожує,

– розповів Вілкул.

Він також додав, що рятувальники впоралися з вогнем. Ближче до ранку їм вдалося пожежі локалізувати. Водночас, додав Вілкул, ситуація непроста.

Що відомо про удар по Зеленодольську

Зранку, 27 квітня, глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. Зазначив, зокрема, що вони влучили в підприємство енергетичної інфраструктури.

Пізніше голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що влучили ворожі війська в трансформаторний енергоблок. Внаслідок цього один співробітник зазнав травм.

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