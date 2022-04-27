Як розповів глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, окупанти вночі обстріляли Зеленодольську громаду. Ворожі снаряди влучили по підприємству енергетичної інфраструктури.

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Спалахнула сильна пожежа

Російські загарбники гатили по області з артилерії. Внаслідок влучання у підприємство енергетичної інфраструктури стався витік мастила, а також виникла сильна пожежа.

Рятувальники кілька годин приборкували вогонь. Один працівник підприємства поранений. Зараз у лікарні,

– розповів Резніченко.

Він підкреслив, що обстріляли вороги Зеленодольськ, село Мар'янське, а також Велику Костромку.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук додав, що окупанти влучили у трансформаторний енергоблок. Це й стало причиною пожежі. Також він зазначив, що пораненому співробітнику підприємства уламки пошкодили обличчя, але його життю нічого не загрожує.

На підприємстві від ворожого удару спалахнула сильна пожежа:

Окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровщину

26 квітня стало відомо про те, що вороги завдали удару по селу Мар'янське. Повідомлялося, що на вулицях біля будинків лежали нерозірвані снаряди.

У ніч проти 25 квітня окупанти з "Ураганів" обстріляли Широківську громаду, що межує з Херсонською областю.

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