Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко показав, як виглядає село Мар'янське після артобстрілу окупантів, який відбувся 25 квітня.
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На фото видно, як під житловим будинком лежить одна з нерозірваних російських ракет.
Російська ракета під будинком в Мар'янському / Фото Валентин Резніченко
Дніпропетровщина. 26 квітня. 15.00. Село Мар’янське після учорашнього артобстрілу. Гр*баний "русскій мір"!
– прокоментував світлину Резніченко.
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