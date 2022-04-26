Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко показал, как выглядит село Марьянское после артобстрела оккупантов, который состоялся 25 апреля.

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На фото видно, как под жилым домом лежит одна из неразорванных российских ракет.

Российская ракета под домом в Марянском / Фото Валентин Резниченко

Днепропетровщина. 26 апреля. 15.00. Село Марьянское после вчерашнего артобстрела. Гр*баный "русский мир"!

– прокомментировал фотографию Резниченко.

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