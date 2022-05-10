За даними голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, внаслідок російських обстрілів пошкоджені кілька будинків. Натомість головна Дніпропетровської обласної ради наводить інформацію лише про невеликі руйнування в одній будівлі.

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Росіяни обстріляли Велику Костромку з артилерії

Обоє посадовців підтверджують, що постраждалих взагалі немає.

Ніч з частими повітряними тривогами. На ранок артобстріл Зеленодольської громади. Пошкоджено кілька будинків. Людей не зачепило, – зазначив Валентин Резніченко.

В інших частинах Дніпропетровської області ніч минула порівняно спокійно: були тривоги, але обстрілів не зафіксували.

Це вже не перший обстріл Великої Костромки. Російські окупанти намагаються просунутися до Кривого Року з півдня та сходу, тому цинічно обстрілюють населені пункти, які перебувають в цьому напрямку. Попередні обстріли зафіксували ввечері 8 травня. Тоді на кількох вулицях населеного пункту не було електрики.

"Мешканці села цілі та неушкоджені, ведуться ремонтні роботи з відновлення електропостачання. Вся інфраструктура Дніпропетровщини функціонує в штатному режимі", – наголошував тоді керівник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Окупанти регулярно обстрілюють Зеленодольську громаду

Мирні мешканці постійно скаржаться на обстріли з боку окупантів. До прикладу, 6 травня російські загарбники гатили з "Градів" в Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровської області – тоді поцілили в два села у Зеленодольській та Широківській громадах. Постраждалих, на щастя, не було. Також ракета влучила в поле у Покровській громаді.

Варто зауважити, що в Зеленодольську розташована Криворізька ТЕС. Вона може бути однією з цілей для російських загарбників.

Ще в ніч на 27 квітня, коли вони обстріляли місто, сталася велика пожежа на одному "підприємстві енергетичної інфраструктури". Тоді постраждав один із працівників – його обличчя посікло склом. Обстріли зафіксували в Зеленодольську, селі Мар’янському та Великій Костромці.

Окрім цього, Зеленодольськ обстріляли і в ніч на 21 квітня. Тоді російські військові використали "Урагани": місто тимчасово залишилось без води та електрики. На щастя, ніхто не постраждав.

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