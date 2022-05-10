По данным главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, в результате российских обстрелов повреждены несколько домов. Главный Днепропетровский областной совет приводит информацию лишь о небольших разрушениях в одном здании.

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Россияне обстреляли Большую Костромку из артиллерии

Оба чиновника подтверждают, что пострадавших вообще нет.

Ночь с частыми воздушными тревогами. Наутро артобстрел Зеленодольской общины. Повреждены несколько домов. Людей не зацепило, – отметил Валентин Резниченко.

В других частях Днепропетровской области ночь прошла сравнительно спокойно: были тревоги, но обстрелы не зафиксировали.

Это уже не первый обстрел Великой Костромы. Российские оккупанты пытаются продвинуться в Кривой Год с юга и востока, поэтому цинично обстреливают находящиеся в этом направлении населенные пункты. Предварительные обстрелы были зафиксированы вечером 8 мая. Тогда на нескольких улицах населенного пункта не было электричества.

"Жители села целые и невредимые, ведутся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения. Вся инфраструктура Днепропетровщины функционирует в штатном режиме", – подчеркивал тогда руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Оккупанты регулярно обстреливают Зеленодольскую общину

Мирные жители постоянно жалуются на обстрелы со стороны оккупантов. К примеру, 6 мая российские захватчики били из "Градов" в Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области – тогда попали в два села в Зеленодольской и Широковской общинах. Пострадавших, к счастью, не было. Также ракета попала в поле в Покровской общине.

Следует заметить, что в Зеленодольске расположена Криворожская ТЭС. Она может быть одной из целей для русских захватчиков.

Еще в ночь на 27 апреля, когда они обстреляли город, произошел большой пожар на одном "предприятии энергетической инфраструктуры". Тогда пострадал один из работников – его лицо порубило стеклом. Обстрелы зафиксировали в Зеленодольске, селе Марьянском и Великой Костромке.

Кроме этого, Зеленодольск был обстрелян и в ночь на 21 апреля. Тогда российские военные использовали "Ураганы": город временно остался без воды и электричества. К счастью, никто не пострадал.

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