Вчора, 10 травня, в одному з районів виконання завдань 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ за допомогою ПЗРК Stinger збила ударний вертоліт Мі-24, один із найдорожчих у світі вартістю понад 35 мільйонів доларів.

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Відео з палаючим російським "Крокодилом" з’явилося у телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ".

Зробили окупантам "м’яку" посадку

Вчора 80 окрема десантно-штурмова бригада зробила летючому орку "м’яку посадку". Ми "літунів" любимо особливою любов‘ю після того, що вони зробили з нашими містами, скидаючи боєприпаси українцям на голови,

– йдеться у повідомленні.

Відомо, що це вже 15 російський вертоліт, збитий саме підрозділами десантно-штурмових військ ЗС України за час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як палає ворожий Мі-24: відео

Окрім цього, за вчорашню добу силам української протиповітряної оборони вдалось ліквідувати ще чотири російські безпілотники "Орлан-10".

Загалом упродовж 10 травня, українські ракетно-артилерійські підрозділи, авіація Повітряних сил та Сухопутних військ вразили понад 90 ворожих цілей.

Ворог зазнає великих втрат щодня

Сьогодні вранці, 11 травня, Генштаб повідомив про свіжі загальні втрати ворога. Йдеться не лише про техніку, а й живу силу. Точніше, уже вантаж "200". Тож в особового складу Росії уже – 26 350 окупантів.

Щодо техніки, то ворог за час війни проти України втратив:

танків – 1187 одиниць;

бойових броньованих машин – 2856 одиниць;

артилерійських систем – 528 одиниць;

РСЗВ – 185 одиниць;

засобів ППО – 87 одиниць;

літаків – 199 одиниць;

гелікоптерів – 160 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 одиниць;

крилатих ракет – 94 одиниці;

кораблів – 12 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1997 одиниць;

спеціальної техніки – 41 одиниця.

Більше зброї – більші втрати ворога та перемога України

Для того, аби ще ефективніше протистояти ворогу та швидше здобути перемогу в цинічній війні, Україна потребує більше озброєння. Зокрема це потрібно і для деблокади Маріуполя.

Відомо, що Пентагон вже оголосив про чергову зустріч союзників. Під час неї обговорять збройну допомогу, яку нададуть нашій державі. Керівники оборонних міністерств країн-союзників України мають зібратись до кінця травня.

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