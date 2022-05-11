До кінця травня вкотре мають зібрати керівники оборонних міністерств країн-союзників України. Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

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Обговорять військову допомогу українській армії

Кірбі зазначив, що цього місяця проведуть ще одну подібну зустріч. Правда, цього разу вона відбудеться в онлайн-форматі. Ба більше, він зазначив, що голова Пентагону Ллойд Остін прагне, щоб відповідні зустрічі відбувалися кожного місяця.

Тому, швидше за все, вони всі будуть в онлайн-форматі. Поки що остаточно не вирішено,

– зауважив прессекретар Кірбі.

Він зауважив також, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес має намір поспілкуватися з Ллойдом Остіном. Вони обговорять організаційні моменти, пов'язані з зустріччю глав оборонних міністерств.

Джон Кірбі також наголосив на важливості військової допомоги Великої Британії Україні. Він зазначив, що ця держава відіграє надзвичайно важливу роль. Вона займається в тому числі координацією постачання зброї з різних куточків світу до ключових баз. А вже звідти озброєння прямує безпосередньо до рук Збройних Сил України.

Весь світ надає зброю Україні

З найважливішого – Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Зробив він це 9 травня. У день, коли Росія проводила святкування Дня перемоги. Експерти вже називають відповідне рішення президента США справжнім ляпасом Путіну. Зауважимо, що Палата представників документ схвалила ще 28 квітня.

У Німеччині довго не хотіли надавати озброєння Україні. Мовляв, не було для цього вагомих підстав. Однак тепер канцлер Шольц наголосив на тому, що держава продовжить постачати нам озброєння. Цього разу він підкреслив, що Володимир Путін не залишає своїми діями іншого вибору.

Пізніше глава МЗС Німеччини підкреслила, що нашій державі постачатимуть сучасну зброю. Також Німеччина займеться навчанням наших військових, щоб вони ефективно використовували оснащення у протистоянні російським загарбникам.

А ще Палата представників США ухвалила законопроєкт. У ньому йдеться про надання Україні підтримки у розмірі 40 мільярдів доларів.

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