Проєкт закону ухвалила нижня Палата Конгресу США. Це трапилось 11 травня за Києвом.

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За проєкт закону H.R. 7691 проголосували 368 законодавців, натомість тільки 57 були проти. Тому проєкт закону про допомогу передадуть на розгляд Сенату.

Перед голосуванням авторка законопроєкту конгресвумен Роза ДеЛауро заявила, що Україна потребує термінової допомоги, і США можуть її надати.

Ми несемо моральну відповідальність за надання цієї підтримки, щоб допомогти покласти край тяжким втратам життів, притягнути Путіна та його прибічників до відповідальності та захистити глобальну демократію,

– сказала ДеЛауро.

Відомо, що закон передбачає:

допомогу Україні в захисті суверенітету й демократії;

притягненні російського керівництва до відповідальності;

розв'язанні проблем продовольчої безпеки в усьому світі, що посилюється через війну$

забезпеченні важливої підтримки біженців.

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