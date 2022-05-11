Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України на офіційній сторінці у фейсбук. Зазначається, що ювілейного 200-го ворожого літака нині знищити, на жаль, не вдалось – російські окупанти вже бояться залітати у наш повітряний простір такою дорогою технікою, знаючи, що вона буде ліквідована.

Вас може зацікавити Росія втратила досвідчених пілотів, – Левченко пояснив, чому авіації не було на параді у Москві

Успіхи української ППО за 10 травня

У Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України зазначили, що уся країна з нетерпінням чекає знищення символічного 200-го літака російських окупантів.

Змушені визнати, поки немає. Самі чекаємо, бо не залітають нацисти під пекельний вогонь наших зенітних ракетних військ. Навіть повітряний парад скасували на "побєдобєсіє", бережуть московити техніку,

– підкреслили у Командуванні ПС ЗСУ.

Разом з тим сьогодні, 10 травня, протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних сил Збройних Сил України було ліквідовано чотири безпілотні літальні апарати російських окупантів типу "Орлан-10". Бригада десантно-штурмових військ ЗСУ, своєю чергою, знищила один ворожий вертоліт Мі-24.

До слова, у командуванні додали, що авіація Повітряних сил ЗСУ на різних напрямках продовжує завдавати ворогу вогневих ударів з повітря, тим самим підтримує бойові дії українських наземних військ.

Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ за 10 травня: основне

Станом на 18:00 10 травня, ворог нарощував темпи здійснення стратегічної наступальної операції у Східній операційній зоні. Найбільша активність російських окупантів й далі фіксується на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Харківщину ворог додатково перемістив до 500 мобілізованих осіб з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України. Таким чином, противник намагається не допустити просування українських сил та підсилити свої підрозділи.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти намагались встановити контроль над населеним пунктом Рубіжне, втім без жодного успіху.

Невдалі спроби штурмових дій ворога були також на населені пункти Донецького напрямку – Мар'їнку, Кам'янку та Новомихайлівку.

Завдяки злагодженим діям особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині, нашим захисникам вдалось звільнити чотири населені пункти – Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

Не пропустіть – Путін так і не показав свій літак "судного дня": дивіться відео