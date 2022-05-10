Припускали, що російське керівництво боялось терактів. Однак як 24 каналу пояснив військовий експерт Ігор Левченко, це не так.

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Чому російської авіації не було на параді

За словами Левченка, справжньою причиною відсутності авіація у параді, стали втрати, яких Росія зазнала у війні проти України. Мовиться не лише про втрату літаків, а й про досвідчених пілотів.

У росіян нема такої кількості досвідчених пілотів, яким можна довірити пролетіти над Червоною площею, над Москвою,

– підкреслив він.

Як припустив військовий експерт, ймовірно, російське керівництво боялось, щоб авіація просто не зіткнулась у небі або не впала на російську столицю. Пілоти, що залишились у резерві Росії, не мали достатньо часу для того, щоб навчитись "красиво" літати.

Нагадаємо, за підрахунками Генерального штабу Збройних Сил України, станом на 10 травня російські загарбники втратили вже 199 літаків, а також 158 гелікоптерів. Крім того, українські захисники знищили вже 26 тисяч окупантів.

Ігор Левченко про парад у Москві: дивіться відео

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