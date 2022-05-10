Припускали, що російське керівництво боялось терактів. Однак як 24 каналу пояснив військовий експерт Ігор Левченко, це не так.
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Чому російської авіації не було на параді
За словами Левченка, справжньою причиною відсутності авіація у параді, стали втрати, яких Росія зазнала у війні проти України. Мовиться не лише про втрату літаків, а й про досвідчених пілотів.
У росіян нема такої кількості досвідчених пілотів, яким можна довірити пролетіти над Червоною площею, над Москвою,
– підкреслив він.
Як припустив військовий експерт, ймовірно, російське керівництво боялось, щоб авіація просто не зіткнулась у небі або не впала на російську столицю. Пілоти, що залишились у резерві Росії, не мали достатньо часу для того, щоб навчитись "красиво" літати.
Нагадаємо, за підрахунками Генерального штабу Збройних Сил України, станом на 10 травня російські загарбники втратили вже 199 літаків, а також 158 гелікоптерів. Крім того, українські захисники знищили вже 26 тисяч окупантів.
Ігор Левченко про парад у Москві: дивіться відео
Головне про військовий парад у Москві
- З нагоди російське керівництво 9 травня вирішило таки провести традиційний парад, аби продемонструвати уявну "міць". На головну площу Москви перед Кремлем стягнули залишки вцілілої техніки.
- Повітряну частину параду росіяни скасували за декілька хвилин до початку події. Як заявив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, причиною для цього стала нібито "погана погода".
- Не обійшлося й без промови президента Росії. Очільник Кремля традиційно розпочав свою промову з нісенітниць про "єдиний радянський народ" та "історичні землі".
- Цинічну та жорстоку війну в Україні Володимир Путін вчергове назвав "захистом людей Донбасу". На його думку, росіяни перебувають на своїй території та "борються разом з населенням Донбасу".
- Крім того, російський президент заявив, що НАТО нібито "готувалося до наступу", Київ говорив про "купівлю" ядерної зброї та інші схожі нісенітниці.