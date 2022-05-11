Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины на официальной странице в фейсбуке. Отмечается, что юбилейный 200 вражеский самолет сейчас уничтожить, к сожалению, не удалось – российские оккупанты уже боятся залетать в наше воздушное пространство такой дорогой техникой, зная, что она будет ликвидирована.

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Успехи украинского ПВО за 10 мая

В Командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины отметили, что вся страна с нетерпением ждет уничтожения символического 200 самолета российских оккупантов.

Вынуждены признать, пока нет. Сами ждем, потому что не залетают нацисты под адский огонь наших зенитных ракетных войск. Даже воздушный парад отменили на "победобесье", берегут московитую технику,

– подчеркнули в Командовании ВС ВСУ.

Вместе с тем сегодня, 10 мая, противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных сил Вооруженных Сил Украины были ликвидированы четыре беспилотных летательных аппарата российских оккупантов типа "Орлан-10". Бригада десантно-штурмовых войск ВСУ, в свою очередь, уничтожила один вражеский вертолет Ми-24.

К слову, в командовании добавили, что авиация Воздушных сил ВСУ по разным направлениям продолжает наносить врагу огневые удары с воздуха, тем самым поддерживает боевые действия украинских наземных войск.

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 10 мая: основное

По состоянию на 18.00 10 мая, враг наращивал темпы осуществления стратегической наступательной операции в Восточной операционной зоне. Наибольшая активность российских оккупантов продолжает фиксироваться на Слобожанском и Донецком направлениях.

В Харьковскую область враг дополнительно переместил до 500 мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Таким образом противник пытается не допустить продвижения украинских сил и усилить свои подразделения.

На Северодонецком направлении российские оккупанты пытались установить контроль над населенным пунктом Рубежное, впрочем без успеха.

Неудачные попытки штурмовых действий врага были также на населенные пункты Донецкого направления – Марьинку, Каменку и Новомихайловку.

Благодаря слаженным действиям личного состава подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области, нашим защитникам удалось освободить четыре населенных пункта – Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

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