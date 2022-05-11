Загалом вчорашній день на Півдні України був досить плідним для наших ЗСУ. Зокрема українським захисникам вдалося знищити ворожі гаубиці.

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Також на Херсонщині ворог двічі намагався вести розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів типу !Орлан-10". Обидві цілі влучно успішно знищили наші захисники.

Загальні втрати окупантів на Півдні за 10 травня:

79 живої сили росіян;

12 одиниць техніки, серед яких, окрім БПЛА, ще й гаубиці, автомобільна та броньована техніка.

У повідомлення зазначається, що сили оборони півдня готові до протидії. Кордони України укріплені.

Сили охорони та оборони півдня України продовжують виконання завдань за призначенням, ефективно протидіють викликам та загрозам,

– додали в оперативному командуванні "Південь".

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