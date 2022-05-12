ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що російські окупанти продовжують вести бойові дії на зайнятих рубежах у Миколаївській та Херсонській областях.

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Проте українські захисники не дозволяють ворожим силам ані атакувати, ані просунутись.

Повідомляється, що завдяки ефективному застосуванню ракетно-артилерійського озброєння знищено:

23 російських військових;

уражено 2 танки та 2 БМП;

знищено ворожий склад боєприпасів на Херсонщині.

Окупанти запустили ракету по Одещині

Вдень російські окупанти випустили ракету по Одеській області. У пресслужбі ОК "Південь" повідомили, що підрозділи протиповітряної оборони зуміли нейтралізувати ракету завдяки оперативному реагуванню.

Там також наголосили, що корабельне угруповання росіян має перемінний склад. Водночас у постійній готовності до нанесення удару щонайменше 50 ракет морського базування.

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