Разом з тим в українських військовослужбовців фіксують симптоми хімічного отруєння. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу сказав радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

Увага Буде важка польова боротьба під Ізюмом, – Арестович

За його словами, російська авіація, за попередніми даними, завдала удару по місткостях із аміаком у Харківській області.

Вже пішла інформація про те, що нібито росіяни використали хімічну зброю, тому що були хімічні ураження наших військовослужбовців. Однак це не хімічна зброя. Такі попередні дані, уточню,

– сказав Арестович.

Однак такий удар по промисловій точці й спричинив хімічне отруєння українських захисників. Серед симптомів – свідомості та блювота.

Увага! Як діяти під час атаки хімічною зброєю, головні правила та симптоми – читайте у нашому матеріалі. А за цим посиланням ви знайдете детальнішу інструкцію, як діяти внаслідок ураження різними хімічними речовинами.

Він також додав, що на Харківському напрямку відбувається перегрупування російських військ. Однак ворогу не вдається просуватися.

Окупанти знову вгатили по Харківщині: причина вибуху

На Ізюмському напрямку на Харківщині очевидні зафіксували, як величезний гриб рудого кольору здіймається вгору.

Українські військові ще з'ясовують, що саме стало причиною вибуху.

Не відкидають, що російські війська могли застосувати хімічну зброю. Зараз цю інформацію перевіряють.

Місцева влада також повідомила, що через обстріли був пошкоджений потяг з аміачною селітрою. Однак там додали, що загрози життю місцевих жителів немає. Проте просять обмежити перебування на відкритому повітрі та не відчиняти вікна вдома.

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