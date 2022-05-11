Разом з тим в українських військовослужбовців фіксують симптоми хімічного отруєння. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу сказав радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.
Увага Буде важка польова боротьба під Ізюмом, – Арестович
За його словами, російська авіація, за попередніми даними, завдала удару по місткостях із аміаком у Харківській області.
Вже пішла інформація про те, що нібито росіяни використали хімічну зброю, тому що були хімічні ураження наших військовослужбовців. Однак це не хімічна зброя. Такі попередні дані, уточню,
– сказав Арестович.
Однак такий удар по промисловій точці й спричинив хімічне отруєння українських захисників. Серед симптомів – свідомості та блювота.
Він також додав, що на Харківському напрямку відбувається перегрупування російських військ. Однак ворогу не вдається просуватися.
Окупанти знову вгатили по Харківщині: причина вибуху
- На Ізюмському напрямку на Харківщині очевидні зафіксували, як величезний гриб рудого кольору здіймається вгору.
- Українські військові ще з'ясовують, що саме стало причиною вибуху.
- Не відкидають, що російські війська могли застосувати хімічну зброю. Зараз цю інформацію перевіряють.
- Місцева влада також повідомила, що через обстріли був пошкоджений потяг з аміачною селітрою. Однак там додали, що загрози життю місцевих жителів немає. Проте просять обмежити перебування на відкритому повітрі та не відчиняти вікна вдома.
Дивіться повністю інтерв'ю з Арестовичем про ситуацію на фронті: відео