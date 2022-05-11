Хоча кордон Харківської та Білгородської області вже певний час – це зона інтенсивних бойових дій. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу сказав радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

Увага На Ізюмському напрямку ворог продовжує спроби йти у наступ

За його словами, й тому районі перебувало приблизно 15 батальйонно-тактичних груп Росії (кожна БТГ має приблизно 600 – 800 офіцерів і солдатів). Хоча їх зараз поменшало.

Росіяни продовжуватимуть бити через державний кордон по областях України, додав він. Однак українські оборонці "не будуть соромитися" й завдаватимуть уражень противнику там, де це потрібно.

Але "священної недоторканності кордону давно вже немає. Триває інтенсивний військовий конфлікт. І сам факт виходу не означатиме, що бойові дії припиняться, вони навпаки можуть продовжуватися,

– сказав Арестович.

Головна загроза

Як він додав, головний напрямок зараз спрямований не на Північ, а на Схід України. Якщо наші війська просунуться у напрямку Вовчанська, то виникає загроза російським угрупованням, які воюють під Ізюмом.

"Там буде важка польова боротьба", – підкреслив Арестович.

Ситуація в Ізюмі критична: головне

На Харківщині війська Росії обстрілюють окуповане місто Ізюм касетними снарядами та у своїй пропаганді звинувачують в обстрілах ЗСУ.

Внаслідок таких обстрілів у місті, на жаль, вже є загиблі.

9 травня у Генштабі ЗСУ інформували, що біля Ізюма росіяни хочуть наступати на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка – Курулька.

Крім цього, від рук росіян Ізюмі повністю зруйновані лікарні, дитячі садочки та приблизно 80% багатоповерхової житлової забудови. Крім цього, немає води, газу, опалення, світла. Гуманітарна ситуація дуже складна.

Ще наприкінці березня Олег Синєгубов повідомив, що росіяни практично стерли з лиця землі місто Ізюм.

До блокування міста російськими окупантами вдалося організовано вивезти 3 тисячі жителів.

Останній раз гуманітарну допомогу міська влада змогла передати 14 березня.

Дивіться повністю інтерв'ю з Арестовичем про ситуацію на фронті: відео