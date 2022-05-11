Хотя граница Харьковской и Белгородской области уже определенное время – это зона интенсивных боевых действий. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Внимание На Изюмском направлении враг продолжает попытки идти в наступление

По его словам, и в этом районе находилось примерно 15 батальонно-тактических групп России (каждая БТГ имеет примерно 600 – 800 офицеров и солдат). Хотя их сейчас стало меньше.

Россияне будут продолжать бить через государственную границу по областям Украины, добавил он. Однако украинские защитники "не будут стесняться" и будут наносить поражение противнику там, где это нужно.

Но "священной неприкосновенности границы давно уже нет. Идет интенсивный военный конфликт. И сам факт выхода не будет означать, что боевые действия прекратятся, они наоборот могут продолжаться,

– сказал Арестович.

Главная угроза

Как он добавил, главное направление сейчас не на Севере, а на Востоке Украины. Если наши войска продвинутся в направлении Волчанска, возникает угроза российским группировкам, которые воюют под Изюмом.

"Там будет тяжелая полевая борьба", – подчеркнул Арестович.

Ситуация в Изюме критическая: главное

В Харьковской области войска России обстреливают оккупированный город Изюм кассетными снарядами и в своей пропаганде обвиняют в обстрелах ВСУ.

В результате таких обстрелов в городе, к сожалению, уже есть погибшие.

9 мая в Генштабе ВСУ информировали, что возле Изюма россияне хотят наступать на направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Сулиговка – Курулька.

Кроме того, от рук россиян в Изюме полностью разрушены больницы, детские сады и примерно 80% многоэтажной жилой застройки. Кроме этого, нет воды, газа, отопления, света. Гуманитарная ситуация очень сложна.

Еще в конце марта Олег Синегубов сообщил, что россияне практически стерли с лица земли город Изюм.

До блокировки города российскими оккупантами удалось организованно вывезти 3 тысячи жителей.

Последний раз гуманитарную помощь городские власти смогли передать 14 марта.

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