Ситуация на Донбассе

На Славянском направлении основные усилия российских оккупантов сосредотачивались на создании условий для возобновления наступления. Враг продолжал пополнение запасов материально-технических средств, чтобы нарастить наступательные возможности.

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На Донецком направлении основные усилия российские захватчики сосредоточили на установлении полного контроля над городом Рубежное и проведении наступления в сторону Лимана.

Также продолжает подготовку к проведению наступления в направлениях населенных пунктов Курахово и Новопавловка. Враг пытается удержать позиции на правом (западном) берегу Северского Донца.

В Бахмутском направлении враг пытается наступать и усилил артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Светлодарск и Троицкое. Противник провел штурмовые действия по направлениям на Орехово и Тошковку, успеха не было.

В Мариуполе россияне продолжают артиллерийские и авиационные обстрелы украинских защитников на территории меткомбината "Азовсталь". Враг пытается блокировать и уничтожить украинские подразделения.

Не утихают обстрелы позиции украинских войск. Увеличил интенсивность ведения воздушной разведки с использованием беспилотников.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении российские оккупанты не наступали. Захватчики начали обороняться, чтобы замедлить темпы наступления украинских войск. В ходе успешных действий подразделений Вооруженных Сил Украины освобожден населенный пункт Питомник Харьковской области.

На захваченных территориях области враг блокирует мобильную связь, чтобы исключить передачу информации. Во многих населенных пунктах нет электроэнергии и воды. Местных жителей не выпускают на неоккупированную территорию Украины.

Возле Кривого Рога и Николаева противник не совершал активных боевых действий. Обстреливал позиции ВСУ со ствольной артиллерии и минометов, а также проводил укрепление передовых позиций.

Противник дезорганизован и деморализован. По имеющейся информации, военнослужащим отдельных подразделений вооруженных сил российской федерации, выполняющих задачи на территории Украины, сообщили о невозможности проведения ротации до конца срока проведения так называемой "специальной операции",

– отметили в Генштабе.

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