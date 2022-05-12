Оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомило про свіжі втрати ворога на сході України. Українські бійці героїчно захищають Україну від ворожої навали та знищують непрошених "гостей".

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Військовослужбовці підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" щодня дають гідну відсіч противнику. Так, 12 травня наші захисники відбили 6 атак російських фашистських військ.

Воїни майстерно знищили:

  • особового складу – до 180
  • танки – 6
  • БМП – 6
  • БТР – 2
  • МТЛБ – 2
  • САУ – 3
  • РСЗВ – 1
  • мінометні розрахунки – 4
  • АТТ – 3

Нагадаємо, вчора бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 5 атак російської орди. Результатом протистояння зі світовим злом стало знищення 250 осіб особового складу російських військ, 6 танків, 1 БМП, 2 БТР, 2 ББМ, 7 АТТ. Українські воїни героїчно захищають свою Батьківщину від агресичного сусіда.