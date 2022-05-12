Оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомило про свіжі втрати ворога на сході України. Українські бійці героїчно захищають Україну від ворожої навали та знищують непрошених "гостей".

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Військовослужбовці підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" щодня дають гідну відсіч противнику. Так, 12 травня наші захисники відбили 6 атак російських фашистських військ.

Воїни майстерно знищили:

особового складу – до 180

танки – 6

БМП – 6

БТР – 2

МТЛБ – 2

САУ – 3

РСЗВ – 1

мінометні розрахунки – 4

АТТ – 3

Нагадаємо, вчора бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 5 атак російської орди. Результатом протистояння зі світовим злом стало знищення 250 осіб особового складу російських військ, 6 танків, 1 БМП, 2 БТР, 2 ББМ, 7 АТТ. Українські воїни героїчно захищають свою Батьківщину від агресичного сусіда.