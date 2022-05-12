Про це розповіли у Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Тепер статистика втрат ворожої техніки збільшилась на один гелікоптер.
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Сьогодні, 12 травня, стрілець-зенітник 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України показав свій професіоналізм. Чоловік виявив групу з чотирьох ворожих гелікоптерів у Луганській області, та з допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Stinger" збив ведучого другої пари.
Підрозділи протиповітряної оборони ДШВ й надалі продовжують виконувати бойові завдання та знищувати засоби повітряного нападу противника,
– зазначили у повідомленні.
Яка ситуація в Луганські області: коротко
- Росіяни вбили рятувальників-героїв з Луганщини. Вони допомагали гасити пожежі, витягали людей з-під завалів і розміновували обстріляні будівлі.
- Загарбники продовжують нещадно обстрілювати Луганщину. Цього разу вороги били по будівлі школи-інтернату для дітей з особливими потребами. На щастя, вдалося уникнути жертв і постраждалих. Зазначається, що всіх вихованців зі школи раніше евакуювали.
- 10 травня вдень ворог вкотре вдарив артилерією та системами залпового вогню по місту Сєвєродонецьк. Внаслідок цього постраждав газопровід. Внаслідок цього мешканці міста залишилися без газу.
- Кремінна вже тривалий час знаходиться під ворожою окупацією. Мародерству росіян немає меж. Вони обчищають будинки цивільних, освітні заклади та лікарні. Все награбоване вивозять до Росії.
Як ЗСУ майстерно знищують ворога: коротко
- Бригада швидкого реагування Нацгвардії України спільно з побратимами з окремої 81-ї аеромобільної бригади серйозно взялися за озброєння армії країни-агресорки та знищили ворожу БМП-1.
- 11 травня, на Запоріжжі українські воїни ліквідували 21 окупанта з особового складу російських військ, також 28 росіян отримали поранення. Зокрема, в металобрухт ЗСУ перетворили багато ворожої техніки.
- З допомогою ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ на Півдні знешкодили 23 російських військових; уразили 2 танки та 2 БМП та знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині.
- Протягом доби 11 травня росіяни здійснили 5 атак на Сході, але зазнали значних втрат. Нашим захисникам і захисницям вдалося ліквідувати понад 200 російських військових і багато ворожої техніки.
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