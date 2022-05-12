Так, воїни 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка опублікували на своїй фейсбук-сторінці відео зі звільненими регіонами Харківщини.

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У коментарі до відео захисники зазначили, що продовжуватимуть повертати своє до останнього клаптика.

Клаптик за клаптиком, село за селом разом з побратимами повертаємо своє – те, чому нема ціни в усьому світі – Батьківщину,

– йдеться у повідомленні.

На кадрах видно знищену техніку загарбників та боєприпаси, які ті кинули, відступаючи з українських земель.

ЗСУ показали, як клаптик за клаптиком звільняють українські території: дивіться відео



Раніше бригада Сірка похизувалася влучними пострілами по ворожих позиціях. З опублікованого відео видно, як безпорадні загарбники намагаються сховатись від наших захисників та у результаті однаково отримують по заслугах.

Нагадаємо 6 травня Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 7 військових частин. Серед них – 92 окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка.

Ситуація на Харківщині

Станом на 12 травня війська країни-агресорки перегруповуються. Таким чином вони прагнуть унеможливити вихід ЗСУ на кордон України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти на півночі від Харкова. За даними Генштабу ЗСУ для цього вони використовують свою артилерію.

Втрати ворога

За час повномасштабної війни українські захисники знищили 26 650 ворожих військових. Лише за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 300 російських загарбників.

Зазнають ворожі війська втрат і в техніці. Так, станом на 12 травня знищено:

танків – 1 195 одиниць;

бойових броньованих машин – 2 873 одиниці;

артилерійських систем – 534 одиниці;

реактивні системи залпового вогню – 191 одиницю;

засобів протиповітряної оборони – 87 одиниць;

літаків – 199 одиниць;

гелікоптерів – 161 одиницю;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 398 одиниць;

крилатих ракет – 94 одиниці;

кораблів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 019 одиниць;

спеціальної техніки – 41 одиницю.

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