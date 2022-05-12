До того ж, як свідчить ранкове зведення Генштабу ЗСУ, в низці населених пунктів росіяни здійснюють артобстріли та завдають авіаударів. Більше про те, які локації опинилися під ворожим вогнем станом на 12 травня – далі.

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За даними Генштабу, на 78 добу героїчного протистояння найгарячішими напрямками є Схід та Південь України, зокрема Донеччина, Харківщина та Миколаївщина.

Найактивніші бої – на Донеччині

На Донецькому напрямку підрозділи противника намагаються розвинути наступальні дії на:

Лиманському,

Сєверодонецькому,

Бахмутському,

Авдіївському,

Курахівському напрямках.

Основним завданням залишається встановлення повного контролю над Рубіжним, захоплення Лиману та Сєвєродонецька,

– розповідають у Генштабі ЗСУ.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ для поновлення наступу на Барвінкове та Слов’янськ. Для посилення передових підрозділів ворог здійснив переміщення батальйонної тактичної групи.

Ворог не полишає спроб наступу на Лиманський напрямок. Тут російська армія форсувала річку Сіверський Донець для введення основних сил та проведення наступу. До того загарбники ведуть наступ в бік Зеленої Долини і Новоселівки. В околицях зазначених населених пунктів тривають бойові дії.

Щоб забезпечити сухопутний перехід у напрямку Кремінної, агресор перекинув техніку понтонно-мостового парку. Очікуються провокації. з території російської федерації у напрямку Кремінної перекинув техніку понтонно-мостового парку.

Частковий успіх ворог має на Сєвєродонецькому напрямку, де проводиться наступ до населених пунктів Кудряшівка та Сєвєродонецьк.

Штурмові дії ворога також зафіксували у напрямку Бахмута. Йдеться зокрема про Первомайськ та Комишуваха, де тривають активні бойові дії.

Росіяни намагаються штурмувати також Новобахмутівку та Новокалинове, які знаходяться на Авдіївському напрямку.

Бойові дії продовжуються на Курахівському напрямку. Тут ворог наступає у напрямках Степне – Новомихайлівка, Славне – Новомихайлівка та Олександрівка – Мар’їнка.

В Маріуполі основні зусилля окупантів зосереджені на блокуванні та спробах знищення українських захисників у районі заводу "Азовсталь". Противник не припиняє завдавати авіаційних ударів.

Херсон: де тривають бойові дії

На Таврійському напрямку російські війська проводили поповнення запасів. Здебільшого всі дії залишаються демонстраційними. Головна мета ворога – сковувати пересування Збройних Сил України.

У районі Нової Каховки ворог здійснює підготовку інженерних підрозділів до наведення понтонно-мостових переправ.

Ситуація на Миколаївському та Криворізькому напрямках

Ворог нещадно продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ. З метою виявлення змін у положенні Сил оборони російські окупанти ведуть повітряну розвідку, зокрема і з використанням безпілотників. Останні, до речі, активно знищуються підрозділами ЗСУ.

Ситуація на Харківщині

У районах на північ від міста Харкова, ворог обстрілює з артилерії підрозділи наших військ з метою завдання втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

Ворог обстрілює наші підрозділи в Запорізькій області

У Генштабі розповіли, що ворог обстрілював підрозділи наших військ на Запорізькому напрямку. Для цього російські війська використали ствольну артилерію великої потужності та реактивні системи залпового вогню.

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На Таврійському напрямку російські війська проводили поповнення запасів та демонстраційні дії з метою сковування дій наших військ.