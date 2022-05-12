К тому же, как свидетельствует утренняя сводка Генштаба ВСУ, в ряде населенных пунктов россияне совершают артобстрелы и наносят авиаудары. Больше о том, какие локации оказались под вражеским огнем 12 мая – дальше.

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По данным Генштаба, на 78 сутки героического противостояния самыми горячими направлениями являются восток Украины, в частности, Донецкая, Харьковская, Николаевская, а также Запорожская область.

Самые активные бои – в Донецкой области

На Донецком направлении подразделения противника пытаются развить наступательные действия:

Лиманском,

Северодонецком,

Бахмутском,

Авдеевском,

Кураховском направлениях.

Основной задачей остается установление полного контроля над Рубежным, захвата Лимана и Северодонецка,

– рассказывают в Генштабе ВСУ.

На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск для возобновления наступления на Барвенково и Славянск. Для усиления передовых подразделений противник совершил перемещение батальонной тактической группы.

Враг не оставляет попыток наступления на Лиманское направление. Здесь российская армия форсировала реку Северский Донец для ввода основных сил и проведения наступления. К тому же захватчики ведут наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки. В окрестностях указанных населенных пунктов продолжаются боевые действия.

Чтобы обеспечить сухопутный переход в направлении Кременной, агрессор перекинул технику понтонно-мостового парка. Ожидаются провокации.

Частичные успехи у врага на Северодонецком направлении, где противник ведет наступление в населенные пункты Кудряшевка и Северодонецк.

Штурмовые действия врага также зафиксировали в направлении Бахмута. Речь идет в частности о Первомайске и Камышевахе, где продолжаются активные боевые действия.

Россияне пытаются штурмовать также Новобахмутовку и Новокалиново, которые находятся на Авдеевском направлении.

Боевые действия продолжаются на Кураховском направлении. Здесь враг наступает в направлениях Степное – Новомихайловка, Славное – Новомихайловка и Александровка – Марьинка.

В Мариуполе основные усилия оккупантов сосредоточены на блокировании и попытках уничтожения украинских защитников в районе завода "Азовсталь". Противник не прекращает наносить авиационные удары.

Херсон: где продолжаются боевые действия

На Таврическом направлении российские войска производили пополнение запасов. В большинстве своем все действия остаются демонстрационными. Главная цель врага – сковывать передвижение Вооруженных Сил Украины.

В районе Новой Каховки враг осуществляет подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ.

Ситуация на Николаевском и Криворожском направлениях

Враг беспощадно продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск. С целью выявления конфигураций в положении Сил обороны российские оккупанты ведут воздушную разведку, в том числе и с внедрением беспилотников. Последние, кстати, активно уничтожаются подразделениями ВСУ.

Ситуация в Харьковской области

В районах севернее города Харькова, враг обстреливает из артиллерии подразделения наших войск с целью нанесения потерь в живой силе, вооружении и военной технике.

Враг обстреливает наши подразделения в Запорожской области

В Генштабе рассказали, что враг обстреливал подразделения наших войск в Запорожском направлении. Для этого российские войска использовали ствольную артиллерию большой мощности и реактивные системы залпового огня.