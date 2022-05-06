Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу Президента 6 травня. Цього дня в Україні відзначають День піхоти.

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Зеленський відзначив такі військові частини:

24 окрема механізована бригада імені короля Данила;

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;

30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;

72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;

92 окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка;

93 окрема механізована бригада "Холодний Яр";

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

Залужний став кавалером "Хреста бойових заслуг"

Володимир Зеленський відзначив "Хрестом бойових заслуг" Валерія Залужного – головнокомандувача ЗСУ – та ще 4 військових.

Владислава Калієвського – капітана, заступника командира механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.

Дарію Мазуренко – сержантку, бойову медикиню механізованої роти механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.

Євгена Мойсюка – генерал-лейтенанта, заступника головнокомандувача ЗСУ.

Олександра Охріменка – полковника, командира 14 окремої механізованої бригади оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ.

День піхоти в Україні

День піхоти в Україні з 2019 року вшановують 6 травня. Президент Володимир Зеленський привітав захисників та захисниць з професійним святом.

Наші хлопці й дівчата героїчно виконують складні завдання на полі бою та не залишають ворогу жодного шансу. Пишаємось і дякуємо вам. З професійним святом,

– заявив український лідер.

Зеленський заснував нову відзнаку

Український лідер заснував нову почесну відзнаку – "За мужність та відвагу". Нею відзначатимуть воїнів, які відзначилися героїзмом під час захисту України, ведення бойових дій, а також – виконання спеціальних завдань.

Відповідний указ президента набув чинності 5 травня 2022 року.

Загалом від початку повномасштабної війни Росії з Україною Зеленський відзначив державними нагородами понад 11 тисяч українських захисників та захисниць. Інформацію про нагородження українських захисників та захисниць український лідер зазвичай озвучує під час традиційних вечірніх звернень.

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