Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу Президента 6 травня. Цього дня в Україні відзначають День піхоти.
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Зеленський відзначив такі військові частини:
- 24 окрема механізована бригада імені короля Данила;
- 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;
- 30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;
- 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;
- 92 окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка;
- 93 окрема механізована бригада "Холодний Яр";
- 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.
Залужний став кавалером "Хреста бойових заслуг"
Володимир Зеленський відзначив "Хрестом бойових заслуг" Валерія Залужного – головнокомандувача ЗСУ – та ще 4 військових.
- Владислава Калієвського – капітана, заступника командира механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.
- Дарію Мазуренко – сержантку, бойову медикиню механізованої роти механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.
- Євгена Мойсюка – генерал-лейтенанта, заступника головнокомандувача ЗСУ.
- Олександра Охріменка – полковника, командира 14 окремої механізованої бригади оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ.
День піхоти в Україні
День піхоти в Україні з 2019 року вшановують 6 травня. Президент Володимир Зеленський привітав захисників та захисниць з професійним святом.
Наші хлопці й дівчата героїчно виконують складні завдання на полі бою та не залишають ворогу жодного шансу. Пишаємось і дякуємо вам. З професійним святом,
– заявив український лідер.
Зеленський заснував нову відзнаку
Український лідер заснував нову почесну відзнаку – "За мужність та відвагу". Нею відзначатимуть воїнів, які відзначилися героїзмом під час захисту України, ведення бойових дій, а також – виконання спеціальних завдань.
Відповідний указ президента набув чинності 5 травня 2022 року.
Загалом від початку повномасштабної війни Росії з Україною Зеленський відзначив державними нагородами понад 11 тисяч українських захисників та захисниць. Інформацію про нагородження українських захисників та захисниць український лідер зазвичай озвучує під час традиційних вечірніх звернень.
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