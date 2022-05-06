Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса Президента 6 мая. В этот день в Украине отмечают День пехоты.

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Зеленский отметил следующие воинские части:

24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;

28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;

30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;

72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;

92 отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко;

93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр";

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

Залужный стал кавалером "Креста боевых заслуг"

Владимир Зеленский отметил "Крестом боевых заслуг" Валерия Залужного – главнокомандующего ВСУ – и еще 4 военных.

Владислав Калиевский – капитан, заместитель командира механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.

Дарья Мазуренко – сержант, боевой медик механизированной роты механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.

Евгений Мойсюк – генерал-лейтенант, заместитель главнокомандующего ВСУ.

Александр Охрименко – полковник, командир 14-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ.

День пехоты в Украине

День пехоты в Украине с 2019 года чествуют 6 мая. Президент Владимир Зеленский поздравил защитников и защитниц с профессиональным праздником.

Наши парни и девушки героически выполняют сложные задания на поле боя и не оставляют врагу никакого шанса. Гордимся и благодарим вас. С профессиональным праздником,

– заявил украинский лидер.

Зеленский основал новое отличие

Украинский лидер основал новое почетное отличие – "За мужество и отвагу". Им будут отмечать воинов, отличившихся героизмом во время защиты Украины, ведения боевых действий, а также выполнения специальных задач.

Соответствующий указ президента вступил в силу 5 мая 2022 года.

Всего с начала полномасштабной войны России с Украиной Зеленский отметил государственными наградами более 11 тысяч украинских защитников и защитниц. Информацию о награждении украинских защитников и защитниц украинский лидер, как правило, озвучивает во время традиционных вечерних обращений.

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