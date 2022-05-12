Так, воины 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко опубликовали на своей фейсбук-странице видео с освобожденными регионами Харьковщины.

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В комментарии к видео защитники отметили, что будут продолжать возвращать свое до последнего кусочка.

Кусок за куском, село за селом вместе с побратимами возвращаем свое – то, почему нет цены во всем мире – Родина,

– говорится в сообщении.

На кадрах видна уничтоженная техника захватчиков и боеприпасы которые те бросили, отступая с украинских земель.

ВСУ показали, как кусок за куском освобождают украинские территории: смотрите видео



Ранее бригада Сирко похвасталась точными выстрелами по вражеским позициям. Из опубликованного видео видно, как беспомощные захватчики пытаются скрыться от наших защитников и в итоге получают по заслугам.

Напомним, 6 мая Владимир Зеленский наградил почетным отличием "За мужество и отвагу" 7 воинских частей. Среди них – 92 отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Ситуация в Харьковской области

По состоянию на 12 мая в войска страны-агрессора перегруппировываются. Таким образом, они стремятся исключить выход ВСУ на границу Украины. Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты к северу от Харькова. По данным Генштаба ВСУ, для этого они используют свою артиллерию.

Потери врага

За время полномасштабной войны украинские защитники уничтожили 26 650 вражеских военных. Только за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 300 российских захватчиков.

Несут вражеские войска потери и в технике. Так, по состоянию на 12 мая уничтожено :

танков – 1 195 единиц;

боевых бронированных машин – 2 873 единицы;

артиллерийских систем – 534 единицы;

реактивные системы залпового огня – 191 единица;

средств противовоздушной обороны – 87 единиц;

самолетов – 199 единиц;

вертолетов – 161 единица;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 398 единиц;

крылатых ракет – 94 единицы;

кораблей – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2019 единиц;

специальной техники – 41 единица.

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