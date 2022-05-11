За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, обоє рятувальників загинули у травні. Вони допомагали гасити пожежі, витягали людей з-під завалів і розміновували обстріляні будівлі.

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Працювали до останнього

Капітан служби цивільного захисту 31-річний Віталій Крамаренко нещодавно загинув через детонацію вибухонебезпечного предмета. Він працював начальником караулу 21 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону (ДПРЗ) ДСНС у Луганській області.

Також загинув 36-річний капітан служби цивільного захисту Денис Коляденко, який був заступником начальника 36 державної пожежно-рятувальної частини 1 ДПРЗ. Сталося все під час ворожого обстрілу Борівського на Луганщині.

Висловлюю співчуття рідним, близьким та колегам Героїв сьогодення. Вони залишались на рідній землі і допомагали до останнього, – написав Сергій Гайдай.

Які втрати України у війні

Цілком зрозуміло, що держава не розповсюджує дані про втрати серед українських військових. Ця інформація точно могла б допомогти ворогу та погіршити моральний стан багатьох громадян. Однак 16 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що з початку війни загинули від 2,5 – до 3 тисяч українських військових. На той момент втрати серед окупантів становили близько 19 – 20 тисяч живої сили.

Сьогодні, 11 травня, начальник управління штабу Нацгвардії Олексій Надточий розповів про втрати серед гвардійців. З початку повномасштабного вторгнення загинув 501 гвардієць, ще 1697 – зазнали поранень.

Втрати росіян у війні

Станом на 11 травня Збройні Сили України знищили 26 350 російських окупантів. За минулу добу ця цифра зросла на 350 військових. У Генштабі ЗСУ наголошують, що дані приблизні, адже складно підрахувати точну кількість втрат ворога через активні бойові дії, які не припиняються.

Відомо, що за минулу добу окупанти втратили найбільше людей на Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках.

Втрати росіян серед техніки:

танків – 1187 (+17) одиниць;

ББМ (бойових броньованих машин) – 2856 (+48) одиниць;

артилерійських систем – 528 (+9) одиниць;

РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 185 (+0) одиниць;

засобів ППО – 87 (+0) одиниць;

літаків – 199 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 160 (+2) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня (безпілотників) – 390 (+10);

крилатих ракет – 94 (+0);

кораблів – 12 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1997 (+17) одиниць;

спеціальної техніки – 41 (+0).





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